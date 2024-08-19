عروض كارفور.. تخفيضات ضخمة وخصومات جنونية على كافة السلع ومنتجات البقالة والأجهزة الكهربائية حتى 1 سبتمبر

الرياض - أميرة القحطاني - تواصل كارفور تقديم أقوى العروض والتخفيضات لعملائها، حيث طرحت أحدث عروضها لشهر أغسطس 2024، بخصومات وتخفيضات جنونية غير مسبوقة على كافة السلع والمنتجات والأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية، بتخفيضات حصرية تصل إلى 37%، وتستمر عروض كارفور في جميع الفروع على مستوى الجمهورية من اليوم وحتى 1 سبتمبر.

عروض كارفور حتى 1 سبتمبر 2024

حيث تهدف كارفور إلى توفير كافة احتياجات الأسرة المصرية، بأسعار مناسبة وبجودة عالية، وتضمن عروض كارفور الجديدة تخفيضات ضخمة على الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والمواد الغذائية ومختلف السلع والمنتجات، التي لا غنى عنها، ونتابع الآن بالصور عرض أحدث عروض كارفور من اليوم وحتى 1 سبتمبر 2024.

أحدث عروض كارفور على الأجهزة الكهربائية

تقدم كارفور أقوى التخفيضات على جميع الأجهزة الكهربائية من شاشات وثلاجات وبوتاجازات وأجهزة تكييف ومراوح وأجهزة مطبخ وإلكترونيات، من أفضل الماركات العالمية وبأفضل سعر في مصر.

شاشة جاك 32 بوصة بسعر 4999 جنية.

شاشة شارب 43 بوصة سمارت بسعر 13899 جنيه.

شاشةال جي 65 بوصة سمارت بسعر 28999 جنية.

شاشة ال جي 43 بوصة سمارت بسعر 15499 جنية.

ثلاجة فريش نوفروست 471 لتر، بسعر 31499 جنية.

غسالة يونيون اير فوق أوتوماتيك 10 كيلو جرام، بسعر 9999 جنية.

بوتاجاز لاجيرمانيا 5 شعلة بسعر 18899 جنية.

سخان غاز من يونيون اير 10 لتر بسعر 2799 جنية.

مروحة عمودية من ميانتا 18 بوصة بسعر 1699 جنية.

بالصور مجلة عروض كارفور لشهر أغسطس 2024

يبحث الكثير من المواطنين عن أفضل العروض التي تقدمها مختلف السلاسل التجارية في مصر، وذلك بهدف توفير كافة احتياجات المنزل، بأفضل الأسعار وبأفضل جودة، وخاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، لذا تعد عروض كارفور من أفضل وأقوى العروض، لذا انتهزوا الفرصة، ونقدم الآن بالصور عروض الصيف من كارفور لشهر أغسطس 2024

تستمر عروض كارفور في جميع الفروع على مستوى جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للتسوق من اليوم وحتى 1 سبتمبر 2024.