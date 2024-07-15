سراج منير.. أصيب بذبحة صدرية بسبب هذا الفيلم وعائلته رفضت زواجه من ميمي شكيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

في ١٥ يوليو ١٩٠٤، ولد الفنان الكبير سراج منير، أحد أهم النجوم في عصر السينما الذهبي

سراج منير قدم خلال مسيرته كافة الأنماط والشخصيات، وكان حبه للفن دافعا لتركه دراسة الطب ودخوله عالم الإنتاج وتكبده خسائر أثرت فيما بعد في حالته الصحية

عائلة فنية

سراج منير هو شقيق المخرج الكبير فطين عبدالوهاب والمخرج حسن عبدالوهاب، وكان والدهما يشغل منصب مدير التعليم بوزارة المعارف

ويرجع اختلاف اسم سراج منير عن أشقائه، لرغبة والده في تسميته سراج، ورغبة جده في تسميته منير، فوفقت والدته بين الرغبتين وأطلقت عليه اسم مركب "سراج منير"

دراسة الطب

كان سراج منير عضوًا في فريق التمثيل خلال فترات الدراسة حتى المرحلة الثانوية، وبعدها سافر إلى ألمانيا لدراسة الطب.

وفي ألمانيا وقع في غرام السينما، وشارك في عدد من الأفلام الصامتة هناك، لكنه عاد إلى مصر قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية والتي كانت ألمانيا محور الأحداث فيها

عمله بالفن

تعرف على المخرج محمد كريم أثناء تواجده في ألمانيا، وبعد عودته انضم للعمل في فرقة الفنان يوسف وهبي، كما عمل مع فرقة الفنان نجيب الريحاني المسرحية

أعمال هامة

من أشهر أفلامه: (الشاطر حسن، أمير الانتقام، ليلة الحنة، لحن الخلود، سيدة القطار، القلب له أحكام، دهب، عنتر ولبلب)

عنتر وعبلة

قدم فيلم "عنتر وعبلة" عام 1945 قبل أن يعيد الراحل فريد شوقي تمثيله في نسخة جديدة حملت اسم "عنتر ابن شداد"

المخرج سراج منير

شارك سراج منير خلال مسيرته في 138 عملًا فنيًا بين السينما والمسرح، وأخرج 5 مسرحيات كان آخرها "اللي يعيش ياما يشوف" سنة 1956

زواجه من ميمي شكيب

تعرف على ميمي شكيب في فيلم "ابن الشعب" عام 1934 وارتبط بها وأحبها، واعترضت أسرته على زواجه بها لأنها مطلقة، ولديها ابن من طليقها، فتعطل مشروع زواجهما

بعد عدة سنوات انضم سراج منير لفرقة نجيب الريحاني المسرحية، ليلتقي مرة أخرى بميمي، ويتجدد حبهما، ويتدخل نجيب الريحاني لدى الأسرتين ليقنعهما بزواج الحبيبين، وتم الزواج بينهما بالفعل

إصابته بذبحة صدرية

كان فيلم "حكم قراقوش" هو تجربته الوحيدة في اﻹنتاج، والذي تسبب في خسارة فادحة له، ما دفعه لرهن الفيلا التي كان يعيش فيها مع زوجته الفنانة الراحلة ميمي شكيب.

وتكلف الفيلم حوالي 40 ألف جنيه وهو أضخم إنتاج في تاريخ السينما وقتها، وأصيب سراج منير بعدها بذبحة صدرية نتيجة عدم تحقيق الفيلم إيرادات تغطي ميزانيته.

وفاة سراج منير

توفى سراج منير أثناء نومه يوم 13 سبتمبر 1957 عن عمر يناهز 53 عاما.