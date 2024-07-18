مفاجأة كبيرة وقصة مثيرة عن أهم 10 آلاف جنيه في حياة محمد هنيدي

ياسر رشاد - القاهرة - أثار النجم محمد هنيدي جدلًا بكشفه عن مفاجأة خلال لقائه في برنامج "بيت السعد"، الذي يُقدمه الشقيقان عمرو وأحمد سعد، تحت إشراف المخرج محمد سامي.

كشف هنيدي عن نية عماد أديب لإنتاج جزء ثانٍ من فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" وتكليفه بدور عمر الشريف في الفيلم.

وفي سياق آخر، شارك هنيدي قصة مثيرة عن أهم 10,000 جنيه في حياته، حيث وافق على دور في مسلسل "تيمون وبومبا" مقابل هذا المبلغ، واستخدمه لشراء سيارة جديدة. ومع ذلك، تعرض لحادث سيارة على طريق العودة من التصوير، مما أضفى بعض الطرافة على القصة.

وأردف هنيدي، على أهمية الورقة في فن الكوميديا، وتفاؤله بمستقبل هذا الفن وإسهام الأجيال الجديدة في تطويره رغم التحديات التي قد تواجهها.

الاختلاف بين المناطق الشعبية والكمبوندات

كما أبدى الفنان محمد هنيدي رأيه في الاختلاف بين المناطق الشعبية والكمبوندات، وذلك خلال ظهوره في برنامج "بيت السعد" المذاع على قناة MBC مصر.

أكد هنيدي أن الجميع بشر، وجميعنا يعيش في هذه البلاد، لكنه شدد على الترابط الاجتماعي القائم في المناطق الشعبية، حيث يعتمد الجيران على بعضهم في الحياة اليومية بشكل أكبر مقارنة بالكمبوندات.

في سياق آخر، قال عمرو سعد عن بدايات محمد هنيدي: "الفنانون يعبرون عن معاناتهم وظروفهم الصعبة قبل أن يحققوا الشهرة، لكن محمد هنيدي كان استثناءً على الرغم من كونه شخصًا مشاغبًا في طفولته ورفضه للعديد من الأعمال، إلا أن طيبته وإنسانيته برزت دائمًا."

محمد هنيدي

وفيما يتعلق بعلاقته مع شقيقه أحمد سعد في الطفولة، أفاد عمرو سعد قائلاً: "كنت دائمًا أضرب أحمد، كان يجب عليه أن يتعلم الانضباط، وهو ما يعكس الفارق الذي يجب أن يكون بين الأكبر والأصغر في الأسرة."

فيلم الإسترليني لمحمد هنيدي

من ناحية أخرى، ينتظر محمد هنيدي عرض فيلمه الجديد "الإسترليني"، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، على الرغم من أن العمل يواجه تحديات مالية بسبب الميزانية الضخمة المطلوبة لإتمامه، وكان من المقرر أن يتم تصويره في مصر والسعودية.

أخيرًا، فيلم "مرعي البريمو" يعد آخر أعمال محمد هنيدي، حيث شارك فيه مع عدد من النجوم الآخرين مثل غادة عادل، نانسي صلاح، وغيرهم، مما يعكس مجموعة متنوعة من المواهب في السينما المصرية.