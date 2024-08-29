بالفيديو.. منة شلبي تكشف عن 4 صفات لا تتمناها في زوجها المستقبلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حلت الفنانة منة شلبي، ضيفة ببرنامج "بيت السعد"، اليوم الأربعاء، تقديم عمرو سعد وأحمد سعد، والمذاع على فضائية "MBC1".

كشفت الفنانة منة شلبي عن 4 صفات لا تتمناها في زوجها المستقبلي، قائلة: "مش عايزه عريس يكون دمه تقيل أو يكون مدعي أو يبقى بوشين، ويكون مش بتاع ستات".

وأضافت: "أنا بحب أبويا جدًا وبحب شخصيته ولو اتعرض عليا عريس شبه والدي هكون مترددة".

وتشارك منة شلبي في بطولة فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة"، والذي يضم كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، كريم قاسم، مايان السيد، حسن مالك، من تأليف الكاتب محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة منة شلبي هو مسلسل تغيير جو وشاركها البطولة النجم إياد نصار والنجمة ميرفت أمين من إخراج مريم أبو عوف.

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