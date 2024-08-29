اللمسات الأخيرة قبل ظهور السيد رامبو مع عصام عمر في مهرجان فينيسيا السينمائي.. صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نشر الفنان والمخرج خالد منصور صورة جديدة للكلب "رامبو" بطل فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، استعدادًا للمشاركة في حفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي فى دورته الـ 81.

وكتب "خالد منصور"، تعليقًا على الصورة التي نشرت عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك: "اللمسات الأخيرة قبل ظهور السيد رامبو على السجادة الحمراء في ڤينيسيا".

انطلق اليوم حفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي فى دورته الـ 81، والذي سيقام في الفترة من 28 أغسطس الجاري حتى 7 سبتمبر المقبل، في جزيرة ليدو فينيسيا، في إيطاليا.

وتعود السينما المصرية للمشاركة في مهرجان فينيسيا، بعد غياب 12 عاما، بفيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، للمخرج خالد منصور، تأليف منصور محمد الحسيني، وبطولة عصام عمر وركين سعد وسما إبراهيم.

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