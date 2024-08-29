رشا مهدي بفستان قصير وهدى المفتي ساحرة .. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

رنا سماحة

شاركت الفنانة رنا سماحة متابعيها، صورة جديدة لها ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملابس بإطلالة كاجوال ارتدت خلالها توب باللون الأبيض وبنطلون أسود.

هدى المفتي

خطفت الفنانة هدى المفتي الأنظار من خلال، أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج بسيط وإطلالو ساحرة.

محمد سامي

نشر المخرج محمد سامي، أحدث ظهور له على حسابه الخاص بوقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال.

جيلان علاء

تستمتع الفنانة جيلان علاء بعطلتها الصيفية، ونشرت الصورة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

نوال الزغبي

ظهرت الفنانة نوال الزغبي بملامح هادئة، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.

رشا مهدي

نشرت الفنانة رشا مهدي صورة جديدة لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان قصير باللون الأبيض.

لقاء الخميسي

شاركت الفنانة لقاء الخميسي متابعيها، صورة جديدة لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وعلقت: "يوم جيد".

إنجي علاء

شاركت السيناريست إنجي علاء متابعيها، أحدث ظهور لها على حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان طويل باللون البني.

بتول الحداد

ظهر الفنانة بتول الحداد برفقة زوجها المنتج مصطفى الغزولي، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

ندى بسيوني

نشرت الفنانة ندى بسيونى صورة جديدة لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل الأشياء الجميلة تأتي من الله، صباح الورد".