إيهاب توفيق وإسلام شيندي يجتمعان في عمل غنائي جديد

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى المطرب إيهاب توفيق ومطرب المهرجانات اسلام شيندي من تصوير أغنية على طريقة الفيديو كليب في أحد المناطق التي تطل على نيل القاهرة، وهى من كلمات والحان شيندى وتوزيع خليل وشيندى، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة على اليوتيوب، وتحمل عدد من المفاجئات .



وتعد المرة الأولى الذى يغنى فيها المطرب إيهاب توفيق مهرجانات، ومن المقرر أن تحقق الأغنية نجاح كبير خلال طرحها على القنوات ومواقع السوشيال ميديا .



وتصدرت مؤخرا أغنية "القاضية" للفنان إسلام شندي من فيلم «ولاد رزق3» قوائم الاستمتاع كأكثر 50 أغنية استماعاً في مصر، والأغنية حققت نجاحاً ملحوظاً في عدة دول مثل مصر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والإمارات وألمانيا.



آخر أعمال إيهاب توفيق

وطرح مؤخرا إيهاب توفيق أحدث أعماله الغنائية بعنوان "أيوة يا غشاش"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو، أغنية "أيوة يا غشاش"، يعود بها إيهاب توفيق، للطابع الدرامي بعد فترة طويلة، وهى من كلمات خالد البشبيشي، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى نور.