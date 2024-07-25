ألبوم راشد الماجد| أسماء الأغاني وموعد الطرح

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفنان راشد الماجد، لطرح ألبومه الغنائي الجديد "استحالة" يوم الجمعة ٢٦ يوليو الجاري، بعد غياب سنوات عن إصدار الألبومات الغنائية الكاملة، ليكون جمهور راشد على موعد مع العديد من المفاجآت الغنائية في ألبوم يتضمن ١٤ أغنية متنوعة جميعها من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، تعاون فيها مع نخبة من الشعراء البارزين، وإشراف عام خالد أبو منذر، وسيكون موعد صدور الألبوم تزامنًا مع احتفال راشد بعيد ميلاده في اليوم التالي ٢٧ يوليو، وأضاف راشد اسم "الحب والوفاء" كوصف للألبوم، وهو ليس عنوانًا لأحد الأغاني، لكنه يحمل صفة الحب التي يعيشها الماجد في أغاني الألبوم جميعها، والوفاء الذي يكنه للموسيقار طلال.

كعادته يسعى راشد الماجد إلى تحريك الساحة الفنية الغنائية ونثر السعادة والطرب، من خلال أغنيات الألبوم، وهى : استحالة، زانت بحبك، بسكن الرياض، أحد يدور لك خطأ، ما قلت لي، باختصار، لا حياة لمن تنادي، من ذكرتك، مدي بساطي، أبا تنفس، خلي المحبة، مابي قلبي، دنيا الجمال، على مقام الغلا، حيث تعاون في الألبوم مع نخبة من أهم الشعراء، منهم الأمير بدر بن عبدالمحسن، الأمير فهد بن خالد، الأمير سعود بن عبدالله، نزار قباني، علي مساعد، خالد المريخي، محمد بن فطيس، مساعد الشمراني، أحمد علوي، دايم السيف.

وعن تقديمه ألبوم غنائي كامل قال راشد الماجد :

سعيد جدًا بتقديمي لألبوم "استحالة" الذي يضم ١٤ أغنية كلها من ألحان الموسيقار د. طلال، رمز الفن الغنائي العربي الأصيل وصاحب مدرسة الإحساس والأداء الموسيقي الرفيع، الذي قدم لي نغمات موسيقية تحمل العديد من الأفكار الشرقية الطربية المختلفة، والتي تكشف مساحات جديدة في صوتي، موسيقى مليئة بالحيوية والرؤية الفنية الرشيقة المتطورة، وهذا ما عهدناه من الموسيقار طلال في كل أعماله الفنية.

وأضاف راشد الماجد : أجتهد دائمًا وأسعى لتقديم الفن الراقي، وأغنيات ألبومي الجديد "استحالة" تحمل رؤية فنية مليئة بالمواصفات البديعة، من خلال خلطة سحرية، بها الكثير من التجديد والخروج عن المألوف، من حيث الكلمات والألحان، لإرضاء كل الاذواق، وكعادتي أحب دائمًا تقديم ما يسعد جمهوري من خلال أغنيات تحمل الكثير من التحديات على صعيد الغناء والفكر الموسيقي، ليضاف إلى سجل أعمالي الغنائية السابقة.

وفي النهاية يقول راشد الماجد : أتوجه بالشكر والتقدير إلى كل صناع الألبوم، وكل من تعاونت معهم فيه، متمنيًا أن تحقق الأغاني أرقامًا عالية في الإستماع، حيث تمتاز بزخم كبير وحشد لأفضل الشعراء الذين شكلوا ذائقة المستمعين، بالإضافة لألحان ونغمات الموسيقار طلال ذات الأسلوب الرشيق والطابع الطربي بإمتياز.