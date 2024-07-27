"افتخر باستخدام البوتوكس وأمي علمتني الاستغفار" .. تصريحات شادي شامل تضعه بمأزق

ياسر رشاد - القاهرة - أثارت تصريحات الفنان شادي شامل الأخيرة، حالة من الجدل والواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بعد اعترافه بأنه خضع لبعض العمليات التجميلية، ما جعله حديث الجميع .

صرح شادي شامل خلال استضافته في أحد البرامج الشهيرة، أنه أجرى بعض العمليات التجميلية، قائلًا:" عملت بوتوكس وفيلر مرة واحدة قبل سنوات في دبي، لكنني أواصل استخدام البوتوكس وأفتخر بذلك، مضيفًا: أن ليس كل الفنانين في مصر يعترفون بذلك حتى الرجال، وهذا أمر طبيعي ".

شادي شامل

أضاف “شادي” قائلًا:" لا أرى أي عيب في أن يهتم الرجل بنفسه إذا كانت هناك وسيلة لتحسين المظهر، فلماذا لا تستخدمها؟ ".

شادي شامل: اعتناء الرجل بمظهره ليس تقليلًا من شأنه

وتحدث شادي شامل عن أهمية العناية بالمظهر الخارجي، قائلًا:" الاعتناء بالمظهر ليس تقليلاً من قيمة الرجل تماماً كما تهتم المرأة بنفسها، يجب على الرجل أيضاً أن يعتني بنفسه ويظهر بشكل جيد ".

شادي شامل

واستكمل شادي شامل حديثه، حول الانتقادات التي لاحقته في الفترة الأخيرة بسبب تغيير ملامحه، قائلًا:" كنت أزعج من الانتقادات في الماضي، لكن الآن أصبح الأمر عاديًا لأن الناس أصبحوا أكثر تقبلاً لما يحدث، وأنا واثق من نفسي ولا أبالي برأي الآخرين."

كما أشاد شادي شامل، بثقته بنفسه، قائلًا:" أنا واثق من نفسي وأحب تصرفاتي الطبيعية. أستيقظ في الصباح، أنظر إلى نفسي في المرآة وأدلل نفسي، أنا من الأشخاص الذين يحبون التحدث إلى أنفسهم، وأحياناً أكون غير قادر على النظر إلى نفسي في المرآة ".

شادي شامل

شادي شامل: أمي علمتني الاستغفار ووالدي علمني الصلاة

وكشف شادي شامل عن علاقته بوالده، قائلًا:" والدي كان شديد معايا وكنت بتعامل معه باحترام ولازم أقبل يده دائمًا، كان بيقولي صلي وأنا طول عمري ملتزم بالصلاة، ساعات كنت بقصر غصب عن الواحد، ودلوقتي ممكن يكون التقصير إني بصلي الفروض اللي مصلتهاش قبل ما أنام. وأمي علمتني حاجة حلوة قوي وهي الاستغفار بقعد استغفر كتير جدا".

شادي شامل

من هو شادي شامل؟

ممثل مصرى، تم اكتشافه عن طريق مسابقة نظمت لعمل مسلسل عن قصة حياة العندليب عبد الحليم حافظ، فاز بها وادى الدور للشبه الكبير بينه وبين الفنان الراحل في فيلم العندليب حكاية شعب .