شكرا لقرائتكم خبر عن وليد يوسف: مهرجان المسرح المصرى معنى بتكريم كل الفنانين بقطاعات المسرح والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب وليد يوسف عضو اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح خلال ندوة المهرجان بتليفزيون ”الخليج 365” عن الإنتقادات التي توجه أحيانًا لإدارة المهرجان بسبب المكرمين: هناك رد تقليدي أن الله سبحانه وتعالى لا يجتمع عليه كل البشر، ونحن نراعي الله في اختياراتنا وهناك قواعد وضعت لاختيار المكرم حسب إنتاجه، هناك بعض الانتقادات موجهة للعاملين في القطاع الخاص وهل القطاع الخاص ليس تبع المسرح المصري، المهرجان يسمي مهرجان القومي للمسرح المصري وليس معني بمسرح الدولة فقط فالقطاع الخاص جزء أصيل من المسرح المصري.

ومن جانبه قال الفنان محمد رياض: كل الفنانين الكبار اللي مشاركين معنا في المهرجان من أكبر الموسيقين وأكبر الفنانين فمثلاً عندما قررنا عمل فيلم سينمائي عن سيدة المسرح العربي سميحة أيوب كي نقول رسالتنا للفن والمسرح وهذا الفيلم يقوم بإخراجه المخرج أشرف فايق ومدير التصوير زكي عارف والسيناريو للأستاذ نادر صلاح الدين، وكل هؤلاء يعملون معنا كنوع من أنواع المجاملات ومتبرعين بأجورهم، فمايجمعنا في المهرجان القومي هو العمل بالحب.

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب "، وتنطلق في الفترة من 30 يوليو حتى 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم.