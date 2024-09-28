ثلاثي يقود تشكيل الهلال المتوقع أمام الخلود في دوري روشن

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض فريق الهلال السعودي مواجهة مرتقبة أمام فريق الخلود، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2024/2025.

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المباراة ستقام على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية"، حيث يسعى الهلال لتحقيق فوز جديد في مشواره نحو المنافسة على صدارة الدوري.

التشكيلة المتوقعة للهلال ضد الخلود



من المتوقع أن يدخل المدرب خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، المباراة بالتشكيلة التالية:

- حراسة المرمى: ياسين بونو.

- خط الدفاع: رينان لودي، خاليدو كوليبالي، علي البليهي، جواو كانسيلو.

- خط الوسط: ناصر الدوسري، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، روبن نيفيز.

- خط الهجوم: سالم الدوسري، ألكسندر ميتروفيتش، مالكوم.

موعد المباراة



من المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم، السبت 28 سبتمبر 2024، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

الهلال يدخل اللقاء وعينه على النقاط الثلاث لتعزيز موقعه في جدول ترتيب الدوري السعودي.

المواجهة ستكون فرصة للفريقين لعرض مهاراتهما أمام جماهيرهما، حيث يسعى الهلال للاستمرار في نتائجه الإيجابية، بينما يأمل الخلود في تحقيق نتيجة جيدة أمام العملاق السعودي.