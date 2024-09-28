محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام ولفرهامبتون

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم السبت، نحو ملعب "مولينيو" حيث يحتضن مباراة فريقي ليفربول وولفرهامبتون في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، موسم 2024/25.

تنطلق مباراة ليفربول وولفرهامبتون في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 سيعلق خليل البلوشي على أحداث مباراة اليوم.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، آندي روبرتسون.

خط الوسط: ماك أليستر، جرافنبرخ.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، سوبوسلاي، لويس دياز.

خط الهجوم: ديوجو جوتا.

ترتيب ليفربول قبل مواجهة وولفرهامبتون

يحتل فريق ليفربول المركز الثاني برصيد 12 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 4 مباريات، وخسر في مباراة واحدة، حيث فاز في الجولة الماضية على بورنموث بنتيجة 3 أهداف نظيفة، وأحرز مهاجمو ليفربول 10 أهداف ودخل مرماهم هدفا واحدا.

ترتيب وولفرهامبتون قبل مواجهة ليفربول

يحتل فريق وولفرهامبتون، المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، حيث خسر في 4 مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، ولم يحقق أي فوز في الدوري هذا الموسم، أحرز مهاجموه 5 أهداف، ودخل مرماهم 14 هدفا.