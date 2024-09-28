بالفيديو والصور: إسرائيل تستهدف المقر الرئيسي والقيادي لحزب الله في بيروت

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، استهداف المقر الرئيسي لحزب الله، ومقر قيادته في الضاحية الجنوبية.

وقال في بيان: المقر الرئيسي لحزب الله الذي استهدفناه كان أسفل مباني سكنية في الضاحية الجنوبية بلبنان.

وبعد قصف المقر الرئيسي لحزب الله في بيروت، قال الجيش الإسرائيلي إنه لا يوجد تغيير في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية.

وزاد، "سنقوم بتحديث أي تغييرات فورا على المنصات الرسمية لقيادة الجبهة الداخلية".

وبحسب القناة 13 العبرية، ونقلا عن تقارير لبنانية، فإن 4 مباني دُمّرت بالكامل في الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.

المصدر : وكالات