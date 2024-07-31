هل تزوّج رونالدو رسميًّا من جورجينا رودريغيز؟ وكيل أعمال الأول يعلّق

أثار نجم نادي “النّصر” السّعوديّ، اللاعب البرتغاليّ، كريستيانو رونالدو، الجدل، بعد أن عرّف عن حبيبته جورجينا رودريغيز بـ “زوجتي”، في مقطع فيديو ترويجي لإحدى العلامات التّجاريّة.

في التّفاصيل، أنّ”رونالدو” قام في الفيديو بجولة في صالة الألعاب الخاصّة به في منزله وخلال حديثه عن ممارسة التّمارين الرّياضيّة يوميًّا قال:”عندما لا أتدرّب في النًادي، أحبّ أن أتدرّب مع زوجتي في المنزل ليشجّع أحدنا الآخر. هذه الجملة، كانت كفيلة بإثارة بلبلة كبيرة حول حقيقة زواج رونالدو من جورجينا وهل فعلًا أصبحت زوجته رسميًّا.

لكن في أوّل تعليق له على حقيقة الموضوع، أوضح وكيل رونالدو لمجلّة “بيبول” أنّه لا يمتلك أيّة معلومات عن صحّة زواج كريستيانو وجورجينا أو عدمه”.

نذكر، أنّها ليست المرّة الأولى التي يصف فيها “رونالدو” حبيبته “جورجينا” بكلمة “زوجتي”، فقد سبق أن فعل الأمر نفسه خلال استلامه عدّة جوائز في حفل توزيع جوائز “غلوب سوكر ٢٠٢٣” بنسخته الـ ١٤ في دبي، إذ شكر في كلمته جورجينا على دعمها له وناداها “زوجتي”، ممّا دفع بالعديد من المتابعين في ذلك الوقت، إلى التّساؤل هل تزوّج النّجم البرتغاليّ من حبيبته أخيرًا بعدما كشف في عام ٢٠١٩، لمجلّة إسبانية إنّه “يريد الزّواج منها” لكنّه يريد الانتظار حتّى يحين الوقت المناسب ومع ذلك، لم يصدر أي إعلان رسميّ من أيّ منهما حتّى الآن.

على صعيد آخر، انتشرت عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ في وقت سابق، وثيقة تُعرف بوثيقة ما قبل الزواج، تمّ توقيعها بين رونالدو وجورجينا في سبيل حماية حقوقهما في حالة الانفصال.

هذه الوثيقة تضمن لجورجينا وأطفالها الخمسة الحصول على حياة مرفّهة في حال انفصالها عن رونالدو، إضافة الى تأكيد حقّها بامتلاك منزل العائلة في بوزويلو دي ألاركون/ إسبانيا.

كما تمنحها الوثيقة، حقّ الحصول على نفقة شهريّة مدى الحياة تبلغ قيمتها مئة ألف يورو، كما تنصّ الوثيقة على أنّ جورجينا هي الأمّ الرّسميّة للتّوأمَين إيفا وماتيو، رغم إنجابهما من أمّ بديلة.

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نذكر أنّ العديد من الإشاعات طالت في وقت سابق، علاقة كريستيانو رونالدو وجورجينا رغم الانسجام والمحبّة الكبيرة بينهما والتي تظهر من خلال مشاركتهما لأجمل اللحظات العائليّة عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ، تلك الإشاعات أكّدت أنّ سبب عدم زواج رونالدو رسميًّا من جورجينا، هو رفض والدته لها، الأمر الذي نفاه رونالدو في أكثر من مناسبة.

نذكر أنّ كريستيانو رونالدو ، انتقل للعيش مع عائلته إلى المملكة العربيّة السّعوديٌة في ديسمبر ٢٠٢٢، بعد توقيعه عقدًا للانضمام إلى صفوف نادي النّصر الرّياضيّ لكرة القدم.