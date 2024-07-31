المسرح الروماني يستعد لحفل كورال مركز تنمية المواهب بمهرجان العلمين الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - يستقبل بعد قليل المسرح الروماني بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، حفلًا لكورال مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، وذلك ضمن فعاليات وزارة الثقافة بمهرجان العلمين الجديدة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

حيث تقدم الفرقة بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار، باقة مميزة من أشهر الأغاني منها "الليلة الكبيرة"، "لولا الملامة"تشدو بها ساندرا،"طاير يا هوا" محمد محمود، "على حسب وداد" أحمد فايد، "بتونس بيك" لوجين تامر، "اتفرج ع الحلاوة" شمس الاسواني، "الأسامي" مريم حنفي، "حبيبي وعنيه" مهدي محمد، "كعب الغزال" سيد جلال، "أكدب عليك" رقية، "سهر الليالي" أمل خليفة، "بتسال ليه" إيمان، "زي العسل" حور، "وحشتني" نهي المصري، "توته توته" شيماء ضاحي، و"عيون القلب" أداء حبيبه حسن.

يذكر أن مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا، هو أحد المراكز المتخصصة بوزارة الثقافة، في اكتشاف ودعم ورعاية المواهب الشابة والناشئة في العديد من التخصصات منها "الغناء"، وشارك في إحياء العديد من المناسبات والمهرجانات المحلية، إلى جانب مشاركته في العديد من المهرجانات الدولية في نفس الفئة العمرية.

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.



المسرح الروماني يستعد لحفل كورال مركز تنمية المواهب بمهرجان العلمين لجديدة



المسرح الروماني يستعد لحفل كورال مركز تنمية المواهب بمهرجان العلمين لجديدة



المسرح الروماني يستعد لحفل كورال مركز تنمية المواهب بمهرجان العلمين لجديدة