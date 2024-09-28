"النشرة": 4 شهداء في غارة إسرائيلية على مجدل سلم واستهداف جبشيت وكفررمان

أفاد مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بـ"سقوط 4 شهداء جرّاء غارة إسرائيليّة على مجدل سلم"، مشيرًا إلى أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي استهدف بلدتَي جبشيت وكفررمان".

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