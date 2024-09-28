مصدر إسرائيلي ليديعوت أحرنوت: إذا صعدت إيران وحزب الله فلدينا مزيد من الأهداف لنهاجمها في لبنان

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر إسرائيلي قوله "إذا صعدت إيران وحزب الله فلدينا مزيد من الأهداف لنهاجمها في لبنان".

وكان الجيش الإسرائيلي قد اعلن أنه ضرب أكثر من 140 هدفا لـ"حزب الله" في لبنان منذ الليلة الماضية.

وأشار في بيان إلى أنه "منذ الليلة الماضية، ضرب الجيش الإسرائيلي أكثر من 140 هدفا إرهابيا عائدا إلى حزب الله، بما فيها منصات إطلاق تستهدف المدنيين الإسرائيليين، ومبان خُزِّنت أسلحة فيها وأسلحة استراتيجية ومنشآت لإنتاج الأسلحة ومواقع بنى تحتية إرهابية بعضها يقع تحت مبان سكنية في منطقة بيروت".