شكرا لقرائتكم خبر عن ناقد فنى لإكسترا نيوز: العلمين تحولت لمدينة ترفيه ورسالة المهرجان وصلت للعالم والان مع تفاصيل الخبر

قال مصطفى الكيلانى الناقد الفنى، مهرجان العلمين قدم كل تفاصيل شعاره "العالم علمين" ويفتح آفاق جديدة فى الترفيه وتقديم المدينة ليراها للعالم وهو ما حدث فى أول لحظة للدورة الأولى والثانية، ويقدم تقسيمة وتنوعية فى الأفكار والفنانين والنجوم والحفلات والفعليات ومشاركات من كل الوزارات لدعم العلمين".

وأضاف مصطفى الكيلانى، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن مهرجان العلمين يضم مسرحيات وفعليات كثيرة، ومن المهم أن نرى مسرحيات كان يتم عرضها خارج مصر فى موسم الرياض، واستطعنا أن نستقطب تلك المسرحيات حتى يتم عرضها فى مصر.

ولفت مصطفى الكيلانى، إلى أن هناك عدة وسائل إعلامية تتحدث عن مهرجان العلمين، كما تناقش وسائل الإعلام أن مدينة الألغام تحولت إلى مدينة ترفيه، ويجب أن نصنع كل عام فاعلية أفضل وأكبر من هذه الفاعلية وأتوقع أنه سيكون العام المقبل أكثر إبهارا ورسالة المهرجان وصلت للعالم.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.



وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.