شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور من حفل زفاف بشرى وخالد محمود حميدة بالساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة بشرى، اليوم الأربعاء، بحفل زفافها على رجل الأعمال خالد محمود حميدة البالغ من العمر 39 عاما، فى حفل عائلى بالساحل الشمالي، اقتصر على العائلة والأصدقاء.

خالد محمود حميدة، هو نجل (مها) الزوجة الثانية للفنان محمود حميدة، وحصل على اسم شهرته من الفنان محمود حميدة لمكانة حميدة فى قلبه، وأكدت النجمة بشرى أن حفل الزفاف بسيط يقتصر على العائلة والأصدقاء فقط وسيقام فى الساحل الشمالى.

وطرحت أمس بشرى أغنية بينى وبينك كلمة من كلمات محمد إبراهيم ورؤية فنية سيف عريبى وتوزيع وميكس وماستر عبدالله هميم وألحان عبد الله هميم.

وكان آخر أعمال النجمة بشرى فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

تدور قصة فيلم "أولاد حريم كريم" حول رجل أرمل يعيش مع ابنته الوحيدة التي أحبت شابًا لم يجده مناسبًا لها، فقرر التدخل في حياتها وعثر لها على "عريس لُقطة"، تمكن من جذب انتباهها وشتت مشاعرها في نفس الوقت، وقرار تدخله في حياة ابنته شجعته عليه أرملة قررت البحث عن زوج لابنتها ذات الـ21 عامًا على "الإنترنت".

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذى عرض منذ 18 عاما وتحديدا فى عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.



بشري وخالد محمود حميدة



بشرى بفستان الزفاف



حفل زفاف بشري وخالد محمود حميدة