شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور حفل كاسيت 90 يتفاعل مع أغنية جلجى لـ حميد الشاعرى بمهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

تفاعل جمهور حفل كاسيت 90 بمهرجان العلمين الجديدة مع حفل النجم حميد الشاعرى على أغنية "جلجلي". وقدم النجم حميد الشاعرى خلال حفل كاسيت 90 بمهرجان العلمين الجديدة أغاني "روح السمارة" و"من عيونك" و"الفستان الأسود" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقدم النجم هشام عباس بحفل كاسيت 90 بمهرجان العلمين الجديدة صديقه النجم حميد الشاعرى، وقال: "أقدم فنانا وقف مع الكثير من أصدقائه وبيعملنا أغاني حلوة"، وقدما سويا دويتو "عيني" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وتألق النجم هشام عباس خلال حفل كاسيت 90 بمهرجان العلمين بأغاني "زمان وانا صغير" و"ناري ناري" و"ليلة يا ليلة"، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وأشعل النجم هشام عباس حفل كاسيت 90 بمهرجان العلمين الجديدة بأغانى "يتربي في عزو"، "قول عليا مجنون"، وسط هتاف كبير من الجمهور، مرددين معه الأغانى، كما قدم من ألحان صلاح الشرنوبي منها "ساعة لقلبك يا جميل" و"أحلى ما فيكى".

وقال النجم هشام عباس خلال حفل كاسيت 90 بمهرجان العلمين الجديدة إنه يوجه الشكر لكل من تعاون معهم في مشواره الغنائي، منهم حميد الشاعرى وطارق مدكور وعمرو مصطفى وأيمن بهجت قمر وعنتر هلال، وطارق الكاشف وصلاح الشرنوبي.

وقدم النجم هشام عباس خلال حفل كاسيت 90 عددا من أغانيه التي تفاعل معها جمهور العلمين الجديدة، ومنها "أنا أعمل إيه" و"شوفي" و"حبيتها" و"حلال عليك".

وقال هشام عباس خلال صعوده على مسرح يو أرينا بحفل مهرجان: "أول مرة ليا أغني في العلمين، ومبسوط بوجود الجمهور، وأغنيلكم كل حاجه حلوة".

وانطلق حفل كاسيت 90 بمهرجان العلمين الجديدة بصعود النجم هشام عباس على أغنية متبطليش وسط تفاعل كبير من الجمهور.

ويأتي الحفل بالتعاون مع موسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية ضمن تعاون الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع الموسم، وذلك على مسرح يو أرينا، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، ويشهد الحفل عددا من المفاجآت، والذى يحييه كل من النجوم محمد فؤاد وايهاب توفيق وهشام عباس وحميد الشاعرى وخالد عجاج.

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة، وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.