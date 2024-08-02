شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مباريات كرة سلة بين ذوي الاحتياجات الخاصة في مهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

شهد مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية إقامة مباريات لكرة السلة بين ذوي الاحتياجات الخاصة للمرة الأولى، بمدينة العلمين الجديدة، وسط تفاعل وحماس الحاضرين.

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة، وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.



إقامة مباريات كرة السلة بين ذوي الاحتياجات الخاصة



مباريات كرة السلة بين ذوي الاحتياجات الخاصة في مهرجان العلمين الجديدة



إقامة مباريات كرة السلة لذوي الاحتياجات الخاصة



ذوو الاحتياجات الخاصة في مهرجان العلمين الجديدة



إقامة مباريات كرة السلة لذوي الاحتياجات الخاصة



إقامة مباريات كرة السلة من ذوي الاحتياجات الخاصة في مهرجان العلمين الجديدة



إقامة مبارايات كرة السلة من ذوي الاحتياجات الخاصة في مهرجان العلمين الجديدة



إقامة مبارايات كرة السلة من ذوي الاحتياجات الخاصة في مهرجان العلمين الجديدة



إقامة مباريات كرة السلة من ذوي الاحتياجات الخاصة في مهرجان العلمين الجديدة



إقامة مباريات كرة السلة بين ذوي الاحتياجات الخاصة في مهرجان العلمين الجديدة



مباراة كرة السلة بين ذوي الاحتياجات الخاصة في مهرجان العلمين الجديدة