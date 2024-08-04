شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات الأسبوع الـ5 لمهرجان العلمين الجديدة.. حفل عمرو دياب و"السندباد" لكريم عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الأسبوع الخامس من مهرجان العلمين الجديدة العديد من الفعاليات المتنوعة ما بين الفنية والترفيهية والرياضية، بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان على مدار الأسابيع الماضية.

فالجمهور على موعد مع العرض المسرحي "السندباد"، للنجم الكبير كريم عبد العزيز، بداية من يوم الخميس المقبل 8 أغسطس وحتى يوم السبت 10 أغسطس على مسرح "يو"، والتي تدور أحداثها في إطار فنتازي حول عمر أبو الهول الذى يجسده النجم كريم عبد العزيز، حيث يجد قلادة سحرية في مقبرة قديمة، تعود به إلى زمن السندباد، فيقرر أن ينتحل تلك الشخصية ليعيش حياة المغامرات والبطولات.

ويشارك في بطولة المسرحية بجانب النجم كريم عبد العزيز، كل من: نيللي كريم، ومصطفى خاطر وبيومي فؤاد وويزو، كما تعرض أيضا يوم الخميس 8 أغسطس مسرحية "فيلم رومانسي" بطولة أيتن عامر، على مسرح "نورث سكوير".

أما يوم الجمعة 9 أغسطس، يحيي النجم الكبير عمرو دياب حفلا غنائيا ضخما على مسرح "يو أرينا"، ضمن فعاليات المهرجان، وذلك بالتعاون ما بين الشركة المتحدة وموسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية، ومن المفرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة التي يحبها جمهوره.

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة، وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.