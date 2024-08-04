شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة سليم: اخترت مع جورج ونيس أغنية لها رمزية للحب والسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفالا بمرور 123 عاما على ميلاد أسطورة الجاز العالمية لويس أرمسترونج، اجتمعت السوبرانو العالمية أميرة سليم والتينور جورج ونيس ليقدما رؤية جديدة لأغنيته الشهيرة What A Wonderful World، بمشاركة كل من عازف البيانو الفرنسي نيكولا شوفورو والمخرج ومدير التصوير مدحت سعودي، حيث اختارا أن يقدما رسالة للسلام والحب للعالم، وهو ما أكده ارمسترونج في بداية التسجيل الأخير لتلك الأغنية التي تعد الآن الأكثر مبيعا في مسيرته المهنية الطويلة والحافلة قائلا: "يبدو لي أن العالم ليس سيئًا للغاية، بل ما نفعله به، كل ما أقوله هو، انظروا كم سيكون العالم رائعا، لو أعطيناه فرصة".

وقالت أميرة سليم: "لقد اخترت الأغنية وجورج ونيس معا لتقديم رؤية جديدة ومختلفة لأغنية لها رمزية مهمة خصوصا في تاريخ صدورها، حيث كان في أواخر الستينيات، وكانت هناك صراعات عنصرية وصراعات وحروب في كل مكان في العالم، وأيضا اغتيال كينيدي، وكان صدورها في ذلك الوقت له رمزية للحب والسلام الموجود في العالم من حولنا رغم كل الصعوبات التي حاصرتها، فهذا العمل خارج الصندوق والشكل الكلاسيكي المتوقع مننا، وفى الوقت نفسه يحمل رسالة حب وجمال وتفاؤل نوجهها للعالم، لذلك اخترنا عملا نعبر فيه عن روح الصداقة ويكون فيها الروح الفنية التي تعبر عن مشوارنا الفني ببساطة".

رسالة حب وسلام من أميرة سليم وجورج ونيس



رسالة حب وسلام من أميرة سليم وجورج ونيس

بينما قال جورج: "بالفعل أنا وأميرة نعرف بعضنا منذ بداية دراستنا ومسيرتنا المهنية، وقدمنا العديد من العروض معا في العديد من البلدان، ولكن بسبب إيقاع حياتنا كما ذكرت أميرة انشغل كل منا في مشواره الفني، ولكن منذ وقت قريب فكرنا أن نقدم عملا يجمعنا مرة أخرى، فاخترنا What A Wonderful World لأنها أغنية للتفاؤل وتحتفي بجمال العالم والعجائب الصغيرة في الحياة اليومية، لتقدم منظورًا أكثر هدوءًا للحياة، لذلك قدمنا نسخة جديدة منها ولكنها في الوقت نفسه تحترم خصوصية النسخة الأصلية ولكن مع إضافة لمستنا الشخصية للغاية الناتجة عن العمل المشترك بيني وبين أميرة".

وعن مشاركة البيانو في هذه التجربة الموسيقية المختلفة أشارت أميرة: "لم تكن تلك المرة الأولى التي أعمل فيها مع عازف البيانو العالمي نيكولا شيفورو، فلقد قدمنا العديد من الحفلات معا، وهو طالما يستمتع بالأفكار الجديدة الخارجة عن الصندوق، وهو ما حدث مع تلك التجربة الموسيقية، فلم نقدم أغنية What A Wonderful World كما هي، ولكن بطريقة مختلفة عن الشكل الكلاسيكي، فقدمنا من خلالها ارتجالات، فهي فرصة لنقدم الناس تجربة فنية جديدة ومختلفة وفن مغلف بالطاقة الإيجابية الجميلة، وأن مطربين الأوبرا قادرين على تقديم تواصل مباشر مع الناس".

ولاستكمال التجربة الجديدة كان لا بد من تقديم الإطار العام لها بشكل جديد ومختلف وهو ما قدمه المخرج ومدير التصوير مدحت سعودي والذي تمكن من إطار الطاقة الإيجابية الموجودة في الأغنية من خلال تصويرها ليظهر مدي استمتاع الجميع بتقديم تلك التجربة الفنية، وخلق الحالة التي أراد فريق العمل إيصالها للجمهور، خاصة أن الأغنية لم يتم كما المعتاد بتسجيلها في استوديو أولا، ولكن كان الكليب حيويا بغناء كل من أميرة وجورج بشكل حي مع عزف نيكولا لتكون تجربة مختلفة من كل نواحيها.