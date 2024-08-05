شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى صابر: نور الشريف مر بتجربة العودة من الموت فى مسلسل "الرجل الآخر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيناريست الكبير مجدى صابر، خلال ندوته فى الخليج 365: "أكتر شخصية حبيتها وتأثرت بها شخصية نور الشريف فى مسلسل الرجل الآخر لأنه مسلسل عن الضمير، ضمير الإنسان اذا صحى وضمير الإنسان إذا مات، ونور الشريف فى المسلسل بدأت به وهو فاقد الذاكرة ومش حرامى وبيسرق وخليت المشاهد يتوحد معه وعاوز يعرف إيه اللى حصله وفاقد الذاكرة ليه وبعد كده يروح لأهله ويقولوا له إنه رجل مثالى يجى اللعب بقى أنه يدخل العمليات وقلبه يقف ويرجع قلبه يدق تانى بعد 5 دقائق".

وتابع فى حديثه: "ولما روح بيته الشيخ رضوان كان عنده زيارة نور الشريف بيقولوا عاوز أقولك حاجة وأنا فى غرفة العمليات أنا كنت سمعهم لما قالوا إنى قلبى وقف ولقيتنى دخلت نفق أسود وصوت بيقول وقته لسه مجاش رجعوه".

واستكمل مجدى كلامه: "نور الشريف قال ليا جبت منين حكاية النفق دى قلتله فى جراح إنجليزى مشهور بيعمل عمليات قلب مفتوح عمل آلاف علميات قلب مفتوح وكتب كتاب عن ده ناس قلبها يقف الفترة اللى وقف فيها يا بيروح نفق أسود أو نفق أبيض نور الشريف قالى أنا حصلى كده اتفاجأت هو نفسه مرة بالتجربة دى".

وكرم الخليج 365 السيناريست الكبير مجدي صابر، ومنحته درع التكريم الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيسة تحرير الخليج 365، وتحدث خلال الندوة الذى أقامها قسم الفن عن بدايته في عالم كتابة الأعمال الدرامية، التى بدأها في سن الخامسة عشر من عمره، كما تحدث عن علاقته بوالده ونشأته في منطقة شبرا.

كما تطرق حديث السيناريست مجدى صابر عن تعاونه مع كبار النجوم، على رأسهم الراحل نور الشريف ويحيى الفخرانى وعبلة كامل، وغيرهم وكواليس كثيرة فى مشواره وأشاد صابر خلال الندوة بعدد من الأعمال الأخيرة، منها مسلسل الحشاشين، وأكد أننا فى حاجة إلى مثل هذه المسلسلات.

وقدم السيناريست مجدي صابر باقة كبيرة من الأعمال الدرامية التي تركت بصمة كبيرة مع الجمهور، ومنها "للعدالة وجوه كثيرة" و"الرجل الآخر" و"سلسال الدم" و"أين قلبي" و"فريسكا" وغيرها الكثير من المسلسلات.