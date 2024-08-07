محمد رياض يكشف للمرة الأولى سرّاً عن زواجه من رانيا محمود ياسين

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل" الذي تقدّمه الإعلامية نهال طايل عبر قناة "صدى البلد 2"، كشف الفنان محمد رياض العديد من أسرار حياته الشخصية، وتحدّث عن علاقته بحميه الفنان الراحل محمود ياسين، وموقفه لحظة طلبه الزواج من ابنته رانيا، إضافة إلى صداقته للفنان ياسر جلال.

وقال رياض عن علاقته بياسر جلال إنه فنان رائع جداً، وما يقال من أنه يرفض دعم زملائه وترشيحهم في أعمال فنية، غير صحيح.

وأضاف: "ياسر جلال بيحب يساعد كل زمايله وشخص وفي وصديق عزيز وكل الناس بتحبه بس في تحفظات... يعني الترشيحات بتبقى خاصة بالمخرج لأنه بيبقى شايف العمل كله وصاحب الحق وليها علاقة بالإنتاج شوية، لكن ياسر مفيش فرصة يقدر يساعد حد من صحابه".

وعن لحظة تقدّمه للزواج من الفنانة رانيا محمود ياسين، قال إنه كان يشعر بالخوف من والدها الفنان الراحل، فهو قامة فنية كبيرة، ولكنه فوجئ بأنه شخص حنون ومتفهّم، وكان يتحدث معه كأنه يحدّث أباه، موضحاً: "كنت في بداية حياتي وإمكانياتي المادية محدودة ولكنه سهّل لي أشياء كثيرة ولم يُثقل عليَّ في أي شيء".

وتابع: "بشوف كلام رانيا عني وحبّها ليا دي حاجة حلوة وربنا يديم بينا الحب وحياتنا ويخلّي لنا ولادنا وهي عشرة عمر طويلة ربنا يحفظها ويخليها لينا كلنا".

وعن علاقته بحميه الفنان الراحل محمود ياسين، قال رياض إنه رفض صفعه على وجهه خلال أحد المشاهد في مسلسل "التوبة"، وذلك حفاظاً على شعور نجله عمر محمد رياض.

وتابع: "كنت أهرب من العمل مع الراحل محمود ياسين علشان محدّش يقول إني بشتغل بالواسطة والحاجات دي... واشتغلت معاه وهو قالي ليه مش عاوز تشتغل معايا والمشهد ده مكتوب في الاسكريبت والمفروض إني أنا ابنه وشخص مستهتر ويضربني بالقلم لكنه رفض والمخرج اتكلم معاه وقاله لأ... بعدها قولتله اضربني عادي، قالي يا حبيبي لو أنا ضربتك وابنك عمر شافني وأنا بضربك هيفضل فاكرلي المشهد ده العمر كله... عمل حساب لحفيده".

وعن عمله مع الفنانة عبلة كامل في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، قال رياض إن عبلة فنانة عظيمة وكانت تلقائية ومميزة، وطوال الوقت كانت تفاجئنا خلال التصوير.

واختتم محمد رياض حديثه قائلاً إنه لن يمانع في تقديم زوجته الفنانة رانيا محمود ياسين البطولة المطلقة، مؤكداً: "أريد أن أقول لها ربنا يوفّقك وتستاهلي كل خير وأنت فنانة موهوبة وشاطرة. واللي يميزها أنها بتشتغل على الشخصية كويس أوي وبتجتهد وموهوبة بالفطرة ومثقفة ومفيش دور عملته إلا كان مميز جداً جداً".

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