رانيا يوسف تكشف حقيقة مشاركتها في سباق رمضان

كشفت الفنانة رانيا يوسف حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية عن خوضها موسم دراما رمضان 2025، بالإضافة إلى حديثها عن كواليس مسلسلها الجديد "سيما ماجي" الذي تشارك في بطولته للمرة الأولى مع الفنانة حورية فرغلي.

وقالت رانيا إنها لم تنته حتى الآن من تصوير مسلسلها "سيما ماجي"، مضيفة: "صورنا نحو أسبوع فقط والآن نحن في فترة توقف، ونستأنف تصوير بقية العمل قريباً.

وعن مشاركتها في موسم دراما رمضان المقبل قالت: "حتى الآن لا يوجد شيء.. دعنا ننتظر".

تدور أحداث مسلسل "سيما ماجي"، في إطار اجتماعي حول الصراع الدائم بين الخير والشر وبين الحب والمال كما تتطرق أحداث المسلسل إلى مناقشة قضية تهم المجتمع في الآونة الأخيرة وهي السادية والعنف باسم الحب، وارتكاب جرائم لا يحاسب عليها القانون وهي التلاعب بمشاعر وحياة المرأة، من خلال مشاهد مليئة بالإثارة والتشويق.

المسلسل بطولة رانيا يوسف، حورية فرغلي، كمال أبو رية، مادلين طبر، محمد أبو داوود، سحر رامي، تأليف حسان دهشان، وإخراج تامر السعدني.

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