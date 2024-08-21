كاميرات المراقبة تكشف سارقي منزل منة عرفة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تقدّمت الفنانة المصرية منة عرفة ببلاغ رسمي للجهات الأمنية، متهمةً حارس منزلها وزوجته بسرقتها، أثناء سفرها إلى جزر المالديف في إجازتها الصيفية.

وأكّدت عرفة في البلاغ، أنها عقب عودتها، فوجئت باختفاء متعلقات شخصية، وهاتف جوال، ومبلغ مالي قدره 40 ألف جنيه مصري، من دون أن تلاحظ أي كسر أو خلع في المنزل.

واتهمت عرفة حارس المنزل وزوجته المسؤولين عن أمن المنزل ورعايته، لا سيما أنهما لم يفارقا المكان طيلة فترة غيابها.

وأكّدت تحقيقات الشرطة والمعاينة الميدانية وتفريغات كاميرات المراقبة الخاصة بمنزل عرفة والعقارات المجاورة، ارتكاب الحارس وزوجته جريمة السرقة.

وألقت الشرطة القبض على حارس منزل منة عرفة وزوجته، وواجهما رجال الأمن بالتهم المنسوبة إليهما، لتعترف الزوجة بارتكابها للواقعة، ليتمّ التحفظ عليهما وعرضهما على النيابة.