سهر الصايغ أمام مصطفى شعبان للعام الثالث على التوالي

تشارك الفنانة سهر الصايغ بدور البطولة النسائية أمام الفنان مصطفى شعبان في مسلسل "حكيم باشا" تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

وتتواصل تحضيرات العمل تمهيداً للبدء في تصويره خلال الفترة المقبلة للعرض في موسم دراما رمضان المقبل 2025.

"بابا المجال" أول تعاون

تقف سهر الصايغ أمام مصطفي شعبان في دراما رمضان للعام الثالث على التوالي، حيث كان أول تعاون بينهما في مسلسل "بابا المجال" الذي تم عرضه في رمضان 2023، وجسدت سهر الصايغ خلال أحداث العمل شخصية فتاة صعيدية، تريد الأخذ بالثأر لشقيقها من مصطفى شعبان ولكنها تكتشف أنه ليس له علاقة بقتل شقيقها ويدخلان في علاقة حب تنتهي بالزواج في نهاية الأحداث.

"المعلم" آخر تعاون بين سهر الصايغ ومصطفى شعبان

وفي العام الثاني عادت سهر الصايغ لتقف أمام مصطفى شعبان للمرة الثانية على التوالي في مسلسل "المعلم" الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي 2024، وجسدت سهر هذه المرة شخصية زوجة مصطفى شعبان خلال الأحداث، والتي تعيش معه حياة سعيدة إلى أن تكتشف إصابتها بالسرطان في مراحل متأخرة، لتحاول أن تُقرّب صديقتها من زوجها حتى يتزوجا لتكون مطمئنة عليه بعد وفاتها.

وشارك في بطولة مسلسل "المعلم" بجانب الفنانة سهر الصايغ و الفنان مصطفى شعبان مجموعة من النجوم وهم: أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسي، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادي، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، الطفل جان رامز، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

وفي سياق آخر تنتظر سهر الصايغ استئناف تصوير فيلم "إتنين × واحد" الذي صورت منه يومين فى أحداثه بعد شهر رمضان الماضي وتوقف حتى الآن، ويشارك في بطولة الفيلم سامح حسين، سهر الصايغ، محمد ثروت، محمد جمعة، علاء مرسي، محمود حافظ، محمد رضوان، سما إبراهيم، شاهيستا سعد، إشراف على الكتابة أمين جمال تأليف محمد فتحي عبد المقصود ومحمد أبو السعود وإخراج أحمد عبد العال.

قد يهمك أيضــــاً:

سهر الصايغ تعود إلى دراما رمضان بعد غياب عامين

سهر الصايغ تكشف مرحلة جديدة عن مشوارها الفني