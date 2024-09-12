مي عمر وزوجها في صورة رومانسية وياسمين صبري بملابس رياضية .. 10 لقطات للنجوم خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران اسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

ظهرت الفنانة ياسمين صبري بملابس رياضية ،ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

لقاء سويدان

نشرت الفنانة لقاء سويدان، صورة جديدة لها عبر الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج بسيط أبرز ملامحها.

تامر هجرس

شارك الفنان تامر هجرس متابعيه، صورة جديدة له عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، عبر خاصية القصص القصيرة.

مي سليم

خضعت الفنانة مي سليم، لأحدث جلسة تصوير، ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها قميص وبنطلون باللون الأبيض.

محمد سامي

ظهر المخرج محمد سامي برفقة زوجته الفنانة مي عمر في صور رومانسية، ونشر الصور عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

نورهان منصور

شاركت الفنانة نورهان منصور متابعيها، أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملابس كاجوال.

ميرنا نور الدين

ظهرت الفنانة ميرنا نور الدين برفقة صديقتها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، عبر خاصية القصص القصيرة.

محمد رمضان

شارك الفنان محمد رمضان متابعيه، صورة جديدة له عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهر وهو عاري الصدر.

شيراز

خطفت الفنانة اللبنانية شيراز، الأنظار إليها من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت بجيبة قصيرة وتيشيرت باللون الأحمر، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

بوسي شلبي

تستمتع بوسي شلبي بعطلتها الصيفية ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعل متابعيها.