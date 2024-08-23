شاهد .. فيديو جديد لرنا هويدي بعدسة خالد يوسف وبملابس شفافة

بيروت - سعد محمود - لا تزال قضية خالد يوسف وأفلامه الإباحية مع بطلاته حديث الصحافة المصرية والعربية، لا سيّما بطلته الخامسة مذيعة الـ أم بي سي رنا هويدي التي سربت فيديوهاتها على السوشيال ميديا مع صور مقرفة أثناء معاشرتها لخالد يوسف.