نادية الجندي تخطف الأنظار بكروب توب وتنورة قصيرة.. شـ ـاهدوا رشاقتها

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة المصري نادية الجندي الأنظار إليها بعد إطلالتها الشبابية الأخيرة، والتي عكست جمالها الدائم.



وقد شاركت نادية الجمهور صورتين عبر حسابها الخاص، إخترات فيها الظهور بشورت باللون الأبيض، مع عدة ألوان على جانبيه، مع كروب بلايزر بالألوان نفسها.

وقد نسقت معه حذاء بالكعب العالي واللون الأبيض، ومجموعة أكسسوارات مميزة.

وقد تصدر عنوان "عمر نادية الجندي الحقيقي" الترند على محركات البحث، بعد نشرها صوراً من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وعكست شبابها الدائم.

وبحسب غوغل، فإن نادية الجندي ولدت في الـ 24 من شهر مارس/ آذار عام 1946 في الإسكندرية، أي أنها تبلغ من العمر 78 عاماً، إلا أن قوامها الرشيق ووجهها النضر يجعلانها تبدو دائماً أصغر سناً.