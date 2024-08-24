شكرا لقرائتكم خبر عن تووليت يختتم حفله فى مهرجان العلمين بأحدث أغنياته "لعبالى فى دماغى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم المطرب الصاعد تووليت، حفله فى مهرجان العلمين الجديدة على مسرح يو أرينا، بأغنية جديدة لم يطرحها من قبل اسمها "لعبالى فى دماغى"، ثم صقف له الجمهور وشكر الجميع على دعمهم له، وكانت خلفية الأغنية على الشاشة مقطع محمد سعد فى زفافه فى فيلم الناظر.

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة.

وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوي الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.