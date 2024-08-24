شيرين ترفض مصالحة “روتانا”: “هنزل الأغاني على البوتاجاز”.. ومحاميها يتنحى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أول رد فعل من النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب على مبادرة شركة روتانا للصوتيات والمرئيات للصلح معها عبرت الفنانة المصرية عن استيائها الشديد من تعامل الشركة روتانا، مؤكدة أنها ترفض التصالح مع الشركة في الوقت الحالي.

وكشفت شيرين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية”، الذي يقدمه على mbc مصر، أن روتانا ألحقت بها أذى كبيرًا وحذفت أغانيها من المنصات بشكل متعمد، مؤكدة أنها ستنشر الأغاني بطرق أخرى، وقالت ساخرة: “هنزل الأغاني على البوتاجاز”.

وأشارت إلى أنها تواصلت مع طوني سمعان، المسؤول عن العلاقات العامة في روتانا، للاستفسار عن كيفية تسوية الخلافات المالية مع الشركة إلا أنها تلقت ردًا غير مرضٍ من المدير التنفيذي للشركة، سالم الهندي، الذي طلب مبلغ الشرط الجزائي بالإضافة إلى تعويض تحدده الشركة.

وأضافت شيرين أنها لم تتقاض المبالغ التي تُشاع في الإعلام، مشيرة إلى أن المبلغ الذي ذكرته الشركة لا يُقارن بما تتقاضاه في حفلة واحدة، مؤكدة أن الشركة لم تلتزم بالعقد الموقع بينهما، إذ إنها سلمت أغنيات خلال جائحة كورونا لكن لم تُجر لها أي دعاية مناسبة”.

وشددت شيرين على أنها وقّعت العقد مع روتانا لأنها تعتبر نفسها فنانة دولية وذات اسم كبير في الوطن العربي، مؤكدة أنها لن تقبل بالتصالح حتى تحصل على حقوقها كاملة.

وكانت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، قد أبدت رغبتها في إنهاء الخلافات مع شيرين عبد الوهاب، معلنة عن فتح الباب أمام الفنانة للتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.

وفور انتهاء مداخلة شيرين مع عمرو أديب، أصدر المستشار القانوني ياسر قنطوش بيانًا صحفيًّا، أعلن من خلاله تنحيه عن تولي قضاياها، وتنحيه أيضًا عن كونه محاميها الخاص.

وقال ياسر قنطوش في بيان له في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت: “لم أخسر قضية دافعت فيها عن الفنانة شيرين عبدالوهاب منذ عملي معها قبل سنوات، وما تم ذكره في مداخلتها مع الإعلامي عمرو أديب كانت تقصد به أحد المحامين الذي كان مسؤولًا من قبلي عن قضاياها مع شركة روتانا، مؤكدًا أن الإعلامي عمرو أديب اقتطع جزءًا كبيرًا من لقائه معه عبر برنامج الحكاية، واكتفى بعرض دقائق قليلة لم توضح موقف الفنانة شيرين عبدالوهاب مع شركة روتانا.

وأكد قنطوش أنه من المقرر أن يقيم مؤتمرًا صحافيًّا، غداً الأحد، يكشف من خلاله العديد من المفاجآت وتفاصيل عدم عمله مرة أخرى مع الفنانة شيرين عبدالوهاب.