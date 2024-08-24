من توقيع لبناني عالمي.. بيلا حديد تتألق باللون الزهري

ميرنا وليد - بيروت - إختارت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد الظهور بفستان باللون الزهري الارجواني في حفل إطلاق العطر الخاص بها من توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراج.

الفستان مذهل جاء بقصة ضيقة وطويلة مع تطريز مميز وقصة مميزة عند الصدر.

ومن الناحية الجمالية تركت شعرها منسدل على كتفها، وطبقت ماكياج ناعم يليق بجمالها.

وكانت قد استعرضت بيلا حديد قوامها المذهل في آخر ظهور لها، المستوحى من حقبة "رعاة البقر".

وظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 27 عاماً بإطلالة مستوحاة من الغرب أثناء تواجدها في لوس أنجلوس يوم الأربعاء، حيث عرضت بطنها المشدود وساقيها النموذجيتين في بلوزة حمراء صغيرة وديزي دوكس.

وأضافت حديد إلى إطلالتها نظارات شمسية وحقيبة كوتش من جلد الغزال والعديد من الأساور والخواتم، وأظهرت خصلات شعرها ذات اللون الأسود، مع القليل من الماكياج على وجهها.

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