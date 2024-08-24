بسبب الإقبال الكثيف، “خيال صحرا” تعود بعروض جديدة

على الرّغم من كلّ الأوضاع، تحقّق مسرحيّة “خيال صحرا”، التي انطلق عرضها على خشبة مسرح كازينو لبنان أوّل شهر آب الجاري، نجاحًا كبيرًا وسط اقبال غير مسبوق على حضورها إذ كانت السّهرات كافّة مكتملة العدد بعدما بيعت نحو ٢٥ الف تذكرة حتى الأوّل من ايلول/سبتمبر القادم.

وبسبب الإقبال الكثيف، أعلن القائمون على “خيال صحرا” عن عودة العمل المسرحي خلال عيدَيْ الميلاد ورأس السّنة المقبلَين. وأنّ العروض القادمة ستجري بين ١٨ كانون الأوّل/ديسمبر ٢٠٢٤ و١٩ كانون الثاني /يناير ٢٠٢٥ على مسرح كازينو لبنان.

“خيال صحرا” هي من كتابة وإخراج جورج خبّاز، تمثيل جورج خبّاز وعادل كرم وإنتاج طارق كرم ومستمر عرضها حتى الاوّل من ايلول/سبتمبر القادم.

تحصد المسرحيّة أيضًا اشادات واسعة ويعلو التّصفيق عند نهاية كل عرض خاصّة أنّ كل من شاهدها تحدّث عنها بطريقة إيجابيّة لما تحتوي من مضمون مهمّ. وكان آخر تعليق من الممثّل باسم مغنيّة الذي بارك للجميع بالنّجاح الكبير الذي تشهده المسرحيّة. ومن الممثلة كارمن لبّس التي اشادة بنجمَي المسرحية عادل كرم وجورج خباز.

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وقد سبق أن كشف المنتج طارق كرم في لقاء عبر “الخليج 365” أنّه يتوقع أن يحضر المسرحيّة في شهر آب في كازينو لبنان ما يفوق الـ ٢٥ ألف شخص، لافتًا إلى أنّه في المقابل خصّص بالشّراكة مع كازينو لبنان عددًا من البطاقات المدروسة السّعر مُراعاةً للأوضاع الصّعبة التي يمرّ بها اللبنانيّون، ومعظمهم من عشّاق مسرح جورج خبّاز وعادل كرم، لكي تتسنّى للجميع فرصة متابعة هذا العمل المسرحيّ الفريد من نوعه.