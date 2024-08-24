ساندرا رزق تبرز أنوثتها بفستان أسود بغاية الروعة

ميرنا وليد - بيروت - ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة اللبنانية ساندرا رزق متابعيها، من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بفستان قصير باللون الأسود، باكمام طويل و أوف شولدرز، أظهرت من خلاله أنوثتها و جمالها، و ربطت شعرها على شكل ذيل الحصان، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

إسعاد يونس تتحدث عن علاقتها بضرتها شريهان وهكذا كانت ردة فعلها عندما عرفت أن زوجها تزوج عليها



وحملت ساندرا رزق بيدها حقيبة من دار أزياء Valentino Garavani، يصل سعرها إلى 5,420 دولار.

وكانت شاركت ساندرا رزق متابعيها مجموعة من الصور من زيارتها إلى موناكو مع إبنتها نور، حيث قامتا بجولة فوق المدينة بالمروحية، وظهرت ساندرا بلوك صيفي رائع، إرتدت فيه فستاناً متوسط الطول، زاهي الألوان ومورداً من دون أكمام، من دار أزياء Dolce & Gabbana، يصل سعره إلى 4,180 دولار.

