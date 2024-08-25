شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة محجوب تمتع جمهور مهرجان القلعة بأغانيها وتغنى لفيروز والان مع تفاصيل الخبر

تألقت المطربة نسمة محجوب بحفل غنائى ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ32، وقدمت عددا كبيرا من أغانيها، منها يا محروسة والوقت يعدى وخصوصا راجل، وغنت لفيروز سهر الليالي ونسم علينا الهوى، كما قدمت أغانى باللهجة الأجنبية.

حفل مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

برنامج فعاليات مسرح المحكى بـ مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته الـ32 جمع كلا من: الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها، الفنانة كارمن سليمان وفرقتها، فرقة الموسيقى العربية بالاشتراك مع مركز تنمية المواهب، ليلة موسيقى عربية (أغاني وردة) قيادة: علاء عبد السلام، فريق بلاك تيما، الفنان لؤي وفرقته، الفنان عمرو سليم وفرقته، والفنان حمزة نمرة وفرقته، فريق جلاس أونيون، الفنان هشام عباس وفرقته، الصوفية والحداثة - الموسيقار فتحي سلامة والشيخ محمود التهامي، الفنانة دينا الوديدي وفرقتها، الفنانة نادية مصطفى وفرقتها، الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة أحمد فرج، ليلة صوفية مع نجوم فرقة الإنشاد الديني، الفنان إيهاب توفيق وفرقته، ليلة موسيقى عربية (أغاني عبد الحليم) بمشاركة الفنانة إيمان عبد الغنى قيادة مصطفى حلمى.

كما ضمت فعاليات مسرح المحكى الفنان هانى شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة: مصطفى حلمي، أوركسترا القاهرة السيمفوني (أغاني عالمية)، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها، الفنانة سمر طارق وفرقتها، الفنان مصطفى حجاج وفرقته، فرقة مواويل، الشيخ ياسين التهامي وفرقته، الفنان سعد العود وفرقته، الفنان مدحت صالح بمصاحبة الفنان عمرو سليم والفرقة الموسيقية قيادة أحمد عامر، مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا، الفنان عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، بالإضافة إلى عدة عروض فنية عالمية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

ويمثل المهرجان فرصة مميزة لعشاق الموسيقى والغناء للاستمتاع بباقة متنوعة من الفنون، تسهم فى تعزيز الحركة الثقافية والفنية المصرية، وتستقطب السائحين والزوار من مختلف أنحاء العالم.



جانب من حفل نسمة محجوب



جمهور نسمة محجوب فى حفل مهرجان محكى القلعة



جمهور نسمة محجوب



حضور جماهرى كبير على حفل نسمة محجوب



حفل النجمة نسمة محجوب فى مهرجان محكى القلعة



حفل كامل العدد لنسمة محجوب فى محكى القلعة



حفل نسمة محجوب محكى القلعة



حفلات محكى القلعة حفل نسمة محجوب



نسمة محجوب تشارك الجمهور الغناء



نسمة محجوب تطرب الجمهور خلال الحفل



نسمة محجوب تطرب الجمهور مهرجان محكى القلعة



نسمة محجوب تطرب الجمهور



نسمة محجوب تطرب جمهور مهرجان محكى القلعة