دفن الممثل الفرنسي آلان ديلون في كنيسة بوسط فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

جرى دفن أسطورة السينما الفرنسية آلان ديلون في ضيعته بوسط فرنسا، وفقا لخبر نشرته وكالة الأنباء الفرنسية "إيه إف بي" عبر منصة إكس يوم السبت.

وقالت الوكالة الفرنسية إن مراسم الجنازة أقيمت في حضور أفراد من دائرته الخاصة الصغيرة.

وكان ديلون قد صرح مرارا بأنه لا يرغب في إقامة مراسم وطنية، وأنه يفضل إقامة جنازة صغيرة في ضيعته.

وتم دفنه في كنيسة داخل ضيعته إلى جانب العديد من كلابه، كما كان يرغب.

وتجمع، قبل ساعات من الدفن، العشرات من معجبي الممثل عند أبواب ضيعته، ووضعوا الزهور ووقعوا في سجل التعازي. وفي الوقت نفسه، وقف محبو ديلون دقيقة صمت حدادا عليه.

وشارك ديلون في أكثر من 80 فيلما، وهو معروف بشكل خاص بفيلم "الساموراي" من إخراج جان بيري ميلفلي.

وتوفي ديلون الأحد الماضي عن عمر يناهز 88 عاما.