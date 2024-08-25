شكرا لقرائتكم خبر عن فى كلمة مؤثرة.. أسامة عباس يوجه الشكر للمهرجان القومى المسرح على الجائزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان أسامة عباس على توجيه الشكر للمسرح القومي بعد نيل الجائزة التقديرية من الدورة الأخيرة في المهرجان والذى استلمها ابنه محمد أسامة عباس بدلاً منه خلال فعاليات المهرجان وتسليم الجوائز.

وقد أشاد الكثيرون بتكريم قيمة فنية كبيرة مثل الفنان أسامة عباس على نيل الجائزة التقديرية من المهرجان القومي للمسرح.

وخلال الفيديو ألقى الفنان أسامة عباس كلمة مؤثرة وصف فيها الجائزة بأنها جائزة نهاية العمر قائلاً: "أكثر ما يتمناه الفنان هو التقدير من قبل زملائه والجمهور".

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته اسم الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب "، ويستمر حتي يوم 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.