شكرا لقرائتكم خبر عن 210 ملايين دولار عالميًا لـ فيلم بليك ليفيلى الجديد It Ends with Us والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم It Ends with Us إيرادات وصلت إلى 210 ملايين و499 ألف دولار منذ طرحه يوم 9 أغسطس الجارى فى دور العرض حول العالم، ومن إنتاج شركة سونى، ووصلت مدته إلى ساعتين و10دقائق.

وانقسمت الإيرادات ما بين 112 مليونًا و799 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و97 مليونًا و700 دولار فى شباك التذاكر العالمى.

ويدور فيلم It Ends with Us حول قصة مؤثرة عن ليلى بلوم (بليك ليفلى)، وهى امرأة تتغلب على طفولة صادمة لتبدأ حياة جديدة فى بوسطن وتطارد حلمها الذى دام طيلة حياتها وهو فتح عملها الخاص.

وتلعب الصدفة لقاءً مع جراح الأعصاب الساحر رايل كينكايد (جاستن بالدوني)، لكن عندما يقع الاثنان فى الحب بعمق تبدأ ليلى فى رؤية جوانب من رايل تذكرها بعلاقة والديها.

وعندما يعود حب ليلى الأول أطلس كوريجان (براندون سكلينار) فجأة إلى حياتها، تنقلب علاقتها مع رايل رأسًا على عقب، وتدرك ليلي أنها يجب أن تتعلم الاعتماد على قوتها لاتخاذ خيار مستحيل لمستقبلها.

العمل مبنى على الكتاب الأكثر مبيعا في الولايات المتحدة الذى طرح تحت نفس الاسم It Ends with Us، ومن تأليف الكاتبة كولين هوفر.