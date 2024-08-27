سعر خيالي لحقيبة يد ساندرا رزق من Hermès..و أناقتها خطفت الأنظار

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة اللبنانية ساندرا رزق متابعيها بإطلالتها الأخيرة، من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بقميص أبيض كروب ذات أكمام قصيرة، مع تنورة طويلة واسعة، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

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وحملت ساندرا رزق بيدها حقيبة من دار أزياء Hermès، يصل سعرها إلى 65,000 يورو.

وكانت شاركت ساندرا رزق متابعيها مجموعة من الصور من زيارتها إلى موناكو مع إبنتها نور، حيث قامتا بجولة فوق المدينة بالمروحية، وظهرت ساندرا بلوك صيفي رائع، إرتدت فيه فستاناً متوسط الطول، زاهي الألوان ومورداً من دون أكمام، من دار أزياء Dolce & Gabbana، يصل سعره إلى 4,180 دولار.

