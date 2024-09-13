مي عمر تطل بملابس جـر يئة وتمنع التعليقات-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - استعرضت الممثلة المصرية مي عمر إطلالتها الجـر يئة، في أحدث ظهور، بمشاركتها صورة لها في صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي.

وارتدت مي فستاناً قصيراً أظهر جمال ساقيها، وجاء من أعلى بقطعة قماش سوداء أحاطت به من دون حمالات كتفين، واعتمدت مي تسريحة شعر متموجة تاركة شعرها منسدلاً، وانتعلت صاندالاً أسود بنعل مزدوج، وحملت بيدها حقيبة سوداء صغيرة، ومنعت مي التعليقات بعد فترة من نشرها الصورة.

وكانت مي عمر شاركت في دراما رمضان 2024 بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان، ومن إخراج محمد سامي.



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