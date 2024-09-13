إليكم سعر فستان هاندا أرتشيل من تصميم إيلي صعب

ميرنا وليد - بيروت - لا زالت إطلالة الممثلة التركية هاندا أرتشيل من توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، تحظى بالكثير من الاشادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الفستان أنيق باللون الأسود، ومطبع بورود بيضاء كبيرة، من مجموعة Resort 2025 لـ إيلي صعب. وجاء الفستان بقصة طويلة وواسعة، وبدون حمالات أو كمين، كما أنه محدد الخصر.

وقد وصل سعر الفستان الى حوالى 5580 دولار أميركي، أي ما يعادل 269 861 جنيه مصري.

وكانت قد رفعت هاندا شعرها عن وجهها، وأسدلت غرة على جبينها، واختارت مكياجاً ناعماً ارتكز على الألوان البرونزية، وأبرز ملامحها بطريقة جميلة.