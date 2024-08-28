حسين الجسمي يغني تتر “فعل ماضي”.. شاهد ردّة فعل نجوم المسلسل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد طول غياب عن غناء تتر المسلسلات الخليجية، طرح النجم الإماراتي حسين الجسمي بصوته أغنية تتر مسلسل “فعل ماضي” عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”.

ويجدد حسين الجسمي بأغنية “فعل ماضي” تعاونه مع الملحن ياسر بو علي، والأغنية من كلمات أحمد الصانع، الذي إختار الكلمات بناء على قصة المسلسل الخليجي، ومن توزيع براك المطوع.

وتقول كلمات الأغنية في مقدمتها:

فعل ماضي ، أبد ما كنت به راضي

أنا مشغول بك ، ما كنت له فاضي

في هالدنيا البشر ~ تخطي وتتعلّم

حبيبي .. لا تحاسبني على الماضي

وأطلق الجسمي تتر “فعل ماضي” بفيديو يظهر أبطال العمل وهم يستمعون إلى الأغنية للمرة الأولى، وركّز مخرج المسلسل عبدالله بو شهري من خلال الفيديو على ردّة فعل الممثلين والتأثر الواضح على ملامحهم.

مسلسل “فعل ماضي” من بطولة الممثلين محمود بوشهري، شجون، على كاكولي، زينة مكي و طيف، وهو من تأليف علياء الكاظمي، وسيعرض عبر منصة شاهد، من إنتاج شركة POTATO PRODUCTION.

وقد طرح العمل تتر مسلسل فعل ماضي عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في YouTube، الى جانب جميع المنصات والمكتبات المتخصصة في عرض الأغنيات العربية والعالمية.