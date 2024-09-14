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الامارات | برشلونة في وضع مثالي للثأر من جيرونا.. السر «جمال»

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برشلونة - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو برشلونة بقيادة مدربه الجديد الألماني هانزي فليك في وضع مثالي للثأر من جاره الكاتالوني جيرونا، حين يحل ضيفاً عليه غداً الأحد في المرحلة الخامسة من لكرة القدم.

وحقق برشلونة بداية مثالية بقيادة فليك بعد فوزه بجميع مبارياته الأربع الأولى، ما جعله وحيداً في الصدارة بفارق أربع نقاط عن غريمه حامل اللقب، وأتلتيكو مدريد، وفياريال، وبفارق خمس نقاط عن جاره جيرونا (الخامس). وتبدو جميع الظروف ملائمة كي يحقق برشلونة ثأره من جاره الذي تغلب عليه مرتين الموسم الماضي بالنتيجة ذاتها 4-2، حين كان «بلاوغرانا» بقيادة تشافي هرنانديز. وفي موسمه الرابع فقط في دوري الكبار، حل جيرونا ثالثاً خلف برشلونة وريال وضمِن المشاركة في دوري الأبطال، وكان طوال الموسم الندّ الأقوى لعملاق مدريد في الصراع على اللقب. لكن الكثير تغيّر بين الأمس واليوم، إذ أحدث فليك نقلة نوعية في نتائج برشلونة بقيادة اليافع لامين جمال، والوافد الجديد داني أولمو، والهداف المخضرم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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