الامارات | الشارقة بحاجة لمهاجم صريح.. وقمة الجزيرة أول «اختبار حقيقي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد فريق الشارقة لبدء مشواره في دوري أبطال آسيا للأندية بالمواجهة المرتقبة مع نظيره الاستقلال الطاجيكي، الثلاثاء المقبل، في وقت نجح المدرب الروماني أولاريو كوزمين في اجتياز اختبار البداية لدوري أدنوك للمحترفين بالفوز في أول جولتين على حساب دبا الحصن واتحاد كلباء على الرغم من أن الفريق لم يختبر حتى الآن بشكل قوي، ويحتل حالياً المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري برصيد ست نقاط خلف النصر «المتصدر»، بانتظار الجولة الثالثة التي سيخوضها «الملك» أمام الجزيرة والتي تعتبر بمثابة «الاختبار الحقيقي».

وعلى الرغم من التعاقدات الجديدة التي أبرمها الشارقة أخيراً بضم كل من المدافع دافيد بتروفيك ولاعب خط الوسط الكرواتي داركو نياميتش والمهاجم البرازيلي بييرو، فإن الفريق بحاجة ماسة إلى التعاقد مع مهاجم صريح كونه يعاني منذ سنوات مشكلة في هذا المركز.

وتعزز أربعة مؤشرات فنية من حظوظ الفريق في العودة بقوة إلى منصات التتويج التي غاب عنها الموسم الماضي، تتمثل في: النتائج الإيجابية التي حققها بالفوز في أربع مباريات على التوالي على دبا الحصن واتحاد كلباء في الجولتين الأولى والثانية للدوري، وكذلك الفوز على خورفكان ذهاباً وإياباً في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إضافة إلى الاستقطابات الجديدة في صفوف الفريق بعدما تعاقد مع المدافع دافيد بتروفيك، ولاعب الوسط الكرواتي داركو، والمهاجم البرازيلي بييرو رغم أن الأخير لم يشارك مع الفريق حتى الآن، لكنه يتميز بإمكانات فنية عالية تجعله إضافة جديدة للفريق.

ومن المؤشرات الإيجابية أيضاً استقرار التشكيل بنسبة كبيرة باعتماد كوزمين على عناصر بعينها في التشكيل الأساسي بعدما خاض الجولتين الأولى والثانية في الدوري، كما باتت خطة لعب كوزمين تعتمد على النزعة الهجومية أكثر من الدفاعية بالاعتماد على ثلاثة لاعبين في الخط الأمامي هم: لوان بيريرا، وعثمان كامارا، وكايو لوكاس، عكس ما كان عليه حال الفريق في الموسم الماضي الذي كان فيه كوزمين يركز في خطته على الجوانب الدفاعية بالاعتماد في بعض المباريات على خمسة مدافعين في الخط الخلفي هم: حمد فهد وسالم سلطان ويومين شو ومارو كاتينيك وخالد الظنحاني، في مباريات كانت سهلة جداً بالنسبة للشارقة من بينها مواجهته لفريق الإمارات في الجولة 18 من دوري الموسم الماضي والتي كلفته التعادل 3-3.

المؤشرات الأربعة

1 الفوز في أول أربع مباريات بالدوري وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

2 الاستقطابات الجديدة بالتعاقد مع بتروفيك وداركو وبييرو.

3 الاستقرار على التشكيل الأساسي بنسبة كبيرة.

4 اعتماد كوزمين على خطة لعب هجومية أكثر من الدفاعية.

• «الملك» يبدأ مشواره في دوري أبطال آسيا بلقاء الاستقلال الطاجيكي الثلاثاء المقبل.

الحمادي: الشارقة لم يُختبر بشكل قوي حتى الآن

أكد الإعلامي والمحلل الرياضي عادل الحمادي، أن الشارقة لم يُختبر حتى الآن بشكل قوي رغم تحقيقه أربعة انتصارات منذ بداية الموسم.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن المباريات المقبلة ستحكم بشكل أكبر على مستوى الفريق»، معتبراً أن «الفريق شبه مكتمل حالياً، لكن ينقصه مهاجم صريح فقط، كون المهاجم الإسباني باكو الكاسير لم يقدم حتى الآن المستوى المطلوب»، متسائلاً عن مدى قدرة الفريق على اللعب بالثنائي كايو لوكاس وعثمان كامارا مهاجمين وهميين.

وأضاف الحمادي: «لايزال كوزمين يثير الجدل والمخاوف لدى جمهور الشارقة من خلال تصريحاته الأخيرة بأن هناك تعاقدات مع لاعبين تمت دون علمه».

وأكمل: «من خلال السيرة الذاتية للاعب الجديد بييرو فهو لاعب جيد، وأتمنى أن يقدم الإضافة الحقيقية مع الفريق في أسرع وقت ممكن بجانب وجود المدافع دافيد ولاعب خط الوسط داركو».

وأشار الحمادي إلى أنه لايزال هناك عدم استقرار في خط الدفاع عكس بقية خطوط الفريق.

عادل الحمادي:

الفريق شبه مكتمل حالياً، لكن ينقصه مهاجم صريح فقط.

• لا يزال كوزمين يثير الجدل والمخاوف لدى جمهور الشارقة.