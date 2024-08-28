كارمن سليمان تمنت تقديم ديو مع تامر حسني.. وهذا ردّ نجم الجيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رد النجم المصري تامر حسني على طلب الفنانة كارمن سليمان مشاركته في ديو غنائي، حيث أعلن خلال حسابه الخاص على “إنستغرام” استعداده للتعاون معها في ديو غنائي جديد، بعد أن أعربت كارمن عن رغبتها في العمل معه خلال تصريحات تليفزيونية.

وجاء رد تامر على طلب كارمن حيث كتب قائلاً: “يشرفني يا أحلى كوكي في الدنيا”.

وكانت كارمن سليمان قد وصفت في تصريحاتها، تامر حسني، بأنه من أكثر الفنانين الذين تُتابع أعمالهم بشغف، قائلة: “بحب تامر حسني جدًا وبكون متابعة كل اللي بيعمله، ولو نفسي أعمل ديو مع حد هيبقى مع تامر حسني”.

يُذكر أن تامر حسني كان قد كشف سبب تقديمه للمواهب الشابة في حفلاته الغنائية، وإصراره على دعمها، مؤكدًا أنه سيكرر هذا الدعم دائمًا في جميع أعماله، قائلاً: “دائمًا أسعى لتقديم مواهب جديدة وحقيقية في حفلاتي، وأكرر هذا الفعل لهدف، وأنا مصمم أظهر هؤلاء المواهب في كل حفلاتي، تحديدًا للمواهب التي تستطيع الغناء بطريقة رائعة، وقادرين على تقديم فن هادف”.

من ناحية اخرى، أنهى تامر حسني تصوير فيلم “ري ستارت” مؤخرًا، ويشارك فيه كل من: هنا الزاهد، باسم سمرة، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.