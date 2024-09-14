الدوري الماسي: دوبلانتيس ينهي الموسم في القمة وألفريد تجدد تفوقها على ريتشاردسون وخسارة نادرة للبقالي

الرياص - اسماء السيد - بروكسل (بلجيكا) : أسدَل ملك القفز بالزانة السويدي أرمان دوبلانتيس الستار على موسمه بلا هزيمة بانتصار رائع آخر في اليوم الأول من الدور النهائي للدوري الماسي لألعاب القوى الجمعة في بروكسل.

وجددت ملكة سباقات السرعة جوليين ألفريد من سانت لوسيا تفوقها على الأميركية شاكاري ريتشاردسون وحسمت سباق 100 م في صالحها، فيما مني البطل الأولمبي والعالمي مرتين المغربي سفيان البقالي بخسارة نادرة في سباق 3 آلاف م موانع بحلوله ثانيا.

وحقق دوبلانتيس انتصاره الخامس عشر الأخير هذا الموسم في عام حسَّن فيه رقمه القياسي العالمي ثلاث مرات، بالغا 6.26 م.

وكان السويدي المولود في الولايات المتحدة مختلفا تماما عن المنافسين في ملعب الملك بودوان في ظل ظروف باردة. قفز ثلاث مرات فقط، بارتفاع 5.62 و5.92 و6.11 م، وكان الأخير رقما قياسيا جديدا للقاء.

وجاء اليوناني إيمانويل كاراليس في المركز الثاني بقفزه 5.82 م بفارق المحاولات عن البلجيكي بن برويدرز والأميركي سام كندريكس.

وقال دوبلانتيس "شعرت بآلام رهيبة في ساقي الليلة وأنا متعب جدا"، متحسرا على مواجهة حامل الرقم القياسي العالمي في سباق 400 م حواجز النروجي كارستن فارهولم في سباق 100 م استعراضي في زيوريخ الأسبوع الماضي.

وأضاف "لقد استنزف ذلك من جسدي الكثير مما كنت أتوقعه. مع 6.11 م حصلت على نتيجة جيدة، لكن الرقم القياسي العالمي لم يكن من المفترض أن يتحقق الليلة".

وتابع "الآن حان الوقت للاحتفال بموسمي الجميل: سأشرب بعض البيرة البلجيكية الجيدة الليلة بالتأكيد!".

تفوق جديد لألفريد على ريتشاردسون

وحققت البطلة الأولمبية جوليين ألفريد فوزا سهلا في سباق 100 م بقطعها المسافة بزمن 10.88 ثوان أمام البريطانية دينا آشر سميث (10.92 ث) والعاجية ماري جوزيه تا لو سميث (11.05 ث)، فيما خيبت ريتشاردسون الآمال بمركز ثامن بزمن 11.23 ث.

واستعادت ألفريد توازنها بسرعة بعدما خسرت السباق أمام ريتشاردسون الأسبوع الماضي في لقاء زيوريخ.

وقالت ألفريد "أنا سعيدة جدا، أشعر بالدهشة لأنني أنهيت موسمي بشكل جيد وحققت الفوز".

وحققت النجمة الأميركية سيدني ماكلافلين ليفرون ظهورا رائعا في لقاء بروكسل. لم تشارك العداءة البالغة من العمر 25 عاما والتي حسنت رقمها القياسي العالمي عندما فازت بلقبها الأولمبي الثاني تواليا في سباق 400 م حواجز في باريس، في منافسات الدوري الماسي هذا الموسم وبالتالي لم تكن مؤهلة لخوض النهائيات.

لكن المنظمين نجحوا في إغراء النجمة الاميركية المتوجة مع منتخب بلادها بذهبية التتابع 4 مرات 400 م في أولمبياد باريس، بالمشاركة في سباقين استعراضيين في 200 م و400 م كطريقة "لتكريم" إنجازاتها الأولمبية.

فازت بسباق 400 م بزمن 49.11 ثانية، وهو أفضل من التوقيت الذي حققته بطلة العالم وأولمبياد باريس في المسافة الدومينيكانية ماريليدي باولينو عندما فازت بالمركز الأول في السباق النهائي الرسمي اليوم حيث اكتفت بـ49.45 ثانية.

وصمد النروجي جايكوب إنغبريغستن أمام مجموعة قوية وفاز بسباق 1500 م بزمن 3:30.37 د.

وغاب بطل أولمبياد طوكيو عن منصة التتويج في العاصمة الفرنسية، لكنه كان حريصا على التعويض، حيث تفوق مرة أخرى على الكيني تيموثي تشيرويوت والفائز بذهبية أولمبياد باريس الأميركي كول هوكر.

وحققت الأوكرانية ياروسلافا ماهوشيخ، بطلة العالم والأولمبياد وحاملة الرقم القياسي العالمي للوثب العالي، فوزها الثامن على التوالي في الدوري الماسي بتسجيلها 1.97 م، بعد تفوقها على الأسترالية نيكولا أوليسلاغرز.

ومني العداء المغربي سفيان البقالي، بطل العالم والأولمبياد في النسختين الأخيرتين، بخسارة نادرة في سباق 3 آلاف م موانع بحلوله ثانيا بزمن 8:08.60 د خلف الكيني أموس سيريم (8:06.90 د).

وأحرز الجامايكي أكيم بلايك المركز الأول في سباق 100 م بقطعه المسافة بزمن 9.93 ثوان متقدما على الأميركيين كريستيان كولمان (10.00 ث) وفريد كيرلي (10.01)، الحائز على الميدالية البرونزية الأولمبية وبطل العالم 2022.

وفاز زميل بلايك في المنتخب الجامايكي تاجاي غايل، الحائز على الميدالية البرونزية العالمية، بمسابقة الوثب الطويل مسجلا أفضل رقم له هذا الموسم وهو 8.28 م، وجاء البطل الأولمبي اليوناني ميليتاديس تينتوغلو في المركز الثالث، بفارق سنتيمتر واحد خلف السويسري سيمون إيهمر (8.16 م).

وحقق البريطاني تشارلز دوبسون المفاجأة بفوزه في سباق 400 م بزمن 44.49 ثانية.