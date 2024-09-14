ما هو قرار فيفا المنتظر في قضية الزمالك وموبيندزا؟.. محامي دولي يكشف التفاصيل

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث المحامي الدولي السعودي أحمد الأمير عن القرار المنتظر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في قضية الزمالك واللاعب الجابوني آرون موبيندزا في حال كانت اتفاقية الأبيض مع اللاعب صحيحة 100%.

ونقلت صحيفة "ألوطن" عن الأمير قوله إنه «إذا كانت اتفاقية الزمالك احتوت على مدة العقد والمميزات المالية وتوقيع الزمالك والختم وتوقيع اللاعب هنا تعتبر عقد نهائي هنا يحق الزمالك طلب البطاقة الدولية بناء على ما سبق».

وأضاف المحامي الدولي: «فيما يخص النادي الروماني إذا صحت اتفاقية الزمالك وتم اعتبارها كعقد نهائي فبالتالي توقيع اللاعب مع رابيد بوخارست سيدخل الثنائي في أزمة كبيرة جدا لأنه وقع عقدين في فترة زمنية واحدة لأنه ألغى عقده تلقائيا مع الزمالك ويحق للزمالك رفع دعوة لغرفة فض المنازعات بالفيفا وطلب تعويض مالي عن قيمة العقد وإيقاف النادي الروماني لفترتين تسجيل وإيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر».

وفي وقت سابق، أعلن نادي رابيد بوخارست الروماني بشكل رسمي عن ضم موبيندزا لمدة موسمين قادمين، حيث ينتهي تعاقده بنهاية موسم 2026.