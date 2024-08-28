جوري بكر تبحث عن دار إيواء.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طالبت الممثلة المصرية جوري بكر مراكز إيواء المطلقات والأرامل في مصر بالتواصل معها لمساعدتها في استضافة سيدة ورضيعتها، عثرت عليهما أمام منزلها. ولم تتمكن من استضافتهما أو توفير ملابس للرضيعة، لأنها لا تستطيع السماح لهما بالإقامة معها في المنزل.

شاركت جوري تفاصيل هذه القصة عبر خاصية القصص المصورة على “إنستغرام”، حيث نشرت صورة للطفلة الرضيعة، موضحة أن والدها طردها ووالدتها من المنزل بعد أيام من ولادتها، ما جعلهما بلا مأوى.

وأوضحت جوري أسباب صعوبة السماح للطفلة ووالدتها بالإقامة معها، رغم تأثرها بقصتهما، حيث إنها مشغولة بتصوير مشاريعها الفنية، ولديها طفل صغير تحتاج لرعايته، لذا كان من الأفضل مساعدتهما في العثور على مكان مناسب.

تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مناشدتها، حيث قدّموا اقتراحات حول دور رعاية الأيتام والسيدات، مطالبين إياها بعدم التخلّي عنهما حتى يتمّ تأمين مكان مناسب لهما، حفاظاً على صحة الرضيعة.

يُذكر أن جوري بكر أعلنت عودتها إلى زوجها في تموز (يوليو) الماضي، بعد انفصالهما في أيار (مايو)، حيث شاركت هذا الخبر عبر صفحتها على “إنستغرام”، وطلبت من الجمهور الدعاء لهما بالاستقرار والسعادة.

فنياً، شاركت جوري أخيراً في بطولة مسلسل “مسار إجباري” الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، وضمّ عدداً من الفنانين مثل: أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، وغيرهم. المسلسل من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومينا بباوي، وإخراج نادين خان.